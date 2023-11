Syrovost mateřství zachycená v obrazech plných emocí. Charitativní kniha fotografií slaví mezi maminkami úspěch

„Myslím, že mateřský vztek pramení z lásky. Kdybychom nemilovaly, tak nám to je jedno. To vše přichází s láskou. Není to buď a nebo. Jen proto, že milujeme, cítíme i to ostatní, protože se snažíme, nejde nám to a nejsme tak dobré mámy, jak bychom chtěly být. I proto jsem poslední tři roky věnovala volné chvilky tomu, abych udělala knihu, která to má všechno popisovat černé i bílé. Celé je to o lásce. Ta ale občas samozřejmě i bolí,“ tvrdí Jana v podcastu.