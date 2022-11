S nadsázkou o sobě říká, že je Marek Prchal v sukni. Čerstvá maminka dává nahlédnout do zákulisí politické scény

Jak je to s návratem po mateřské do práce

Jak je to s návratem po mateřské do práce (17:52)

Žaneta se zabývá kreativitou v politickém marketingu. „Je to velmi dynamická práce, moc mě baví. Každý den je jiný, pestrý a stále proměnlivý. Je to taková akce reakce, není to pro každého, ale mě akce vždycky bavila,“ říká v úvodu rozhovoru.

„Pracuje se s velkou škálou lidí, každý je jiný, a to je vlastně ten váš produkt, který prodáváte. Nejsou to tenisky, které vyrobíte, nějak vypadají a nějakou dobu jsou na trhu. Ale každý den se potýkáte s tím, že se něco událo. Vy informace přijímáte a musíte je umět zpracovat a prodat ven,“ vysvětluje detailněji svou pracovní náplň.

„Když jste OSVČ, tak se systém domnívá, že sedíte na hroudě zlata. Tudíž mateřská pro vás není zřejmě důležitá. Za sebe říkám, že je to ostudné. Snažím se cpát do hlav politiků, že by to stálo za větší revizi.“