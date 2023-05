Pracovních příležitostí pro čerstvé rodiče je stále málo, je potřeba dělat změny

„Zavolalo si mě to. Naštvala jsem se. Zjistila jsem totiž, jaké jsou negativní dopady rodičovské dovolené v Česku. My máme jednu z nejdelších rodičovských dovolených na světě. To s sebou nese to krásné, růžové a úžasné. Ale všechno má příliv a odliv, takže také to šedé a černé, jako je sociální izolace, frustrace, izolace, deprese, syndrom vyhoření, alkoholismus,“ vyjmenovává Bohačíková.

„Jdeme za cílem sladit rodinný život s kariérou dle potřeb každého rodiče. Každý to potřebuje jinak. My to plně respektujeme a reflektujeme. Pomáháme s návratem do práce do stávající pracovní pozice, do nové pozice, s osobním růstem nebo třeba i se začátkem a rozvojem vlastního podnikání.“