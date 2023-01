I s bubnem vyrážela za sólokaprem, teď zvolní kvůli miminku

Posledních deset let pracuje jako novinářka a reportérka. Specializuje se na lidské příběhy s těžkými osudy a snaží se ze své pozice pomáhat, co to jen jde. Moderuje také podcast Neklepat! ze zdravotnického prostředí, kde zpovídá odborníky z řad českých doktorů. Teď ji čeká vysněná role matky, na kterou dlouho čekala. Pozvání do podcastu Po mateřských stopách přijala novinářka a kolegyně z redakce Novinky.cz Kristýna Léblová.