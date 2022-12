Petr Rada: Emoce prostě nezastavím, ale dokážu se i omluvit

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Na hřišti proti Maradonovi (4:27)

Třicet tisíc lidí na Julisce (17:50)

Z číšníka fotbalistou (21:13)

Angažmá v Německu a Kanadě (26:25)

První extempore na lavičce (43:50)

Incident v Ďolíčku (50:30)

Večírek po reprezentačním zápase (59:50)

Dojde k překonání rekordu? (1:02:04)

Kdo alespoň jedním okem sleduje český fotbal, musel někdy během posledních 40 let slyšet o Petru Radovi. Ať už jako o zadákovi pražské Dukly, se kterou zejména na začátku osmdesátých letech sbíral úspěchy na tuzemské i evropské scéně, nebo jako o trenérovi, jenž má za sebou 442 odtrénovaných zápasů v první lize, což jej řadí na třetí místo v historických tabulkách.

V rozhovoru Rada vzpomíná i na působení v československé reprezentaci, ve které odehrál 11 utkání, hned to první v Argentině. Na druhé straně nestál nikdo jiný než jeden z nejlepších fotbalistů historie Diego Maradona.

„Už když přicházel na hřiště během rozcvičení a žongloval s míčem na půlku, tak byli diváci ve varu,“ vzpomíná Rada na tehdy 22letého Argentince, který se ve zmíněném utkání proti československé obraně neprosadil a utkání skončilo bez branek.

Rada vzpomíná i na dva reprezentační góly na Strahově proti tehdejším mistrům světa z Itálie. Tehdy si po zápase vjel do vlasů s Carlem Ancelottim. „Potkali jsme se pak o řadu let později v Itálii, kdy Ancelotti trénoval Reggianu. Zasmáli jsme se tomu a mě potěšilo, že si na to pořád pamatoval,“ usmívá se Rada.

U mladší generace je Rada známý už jako emotivní trenér, který má za sebou celou řadu výstupů. „Emoce nezastavím. Pak zpětně, když jsem v klidu, tak se ptám sám sebe, proč to dělám. To mi vydrží tak dva dny po zápase, ale pak přijde středa, čtvrtek a zapomenu na to. Já s tím měl problémy i doma, manželce se to nelíbilo, že dělám ostudu,“ přiznává trenér, který kvůli extempore v Teplicích v podstatě přišel i o první ligové angažmá.

„V emocích řeknete určitý věci, ale umím se i omluvit. Nestyděl jsem se zvednout telefon a říct, že jsem to přehnal. Myslím, že většina z těch lidí to vzala,“ domnívá se Rada, jenž by se teoreticky mohl stát trenérem s druhým nejvyšším počtem odtrénovaných utkání v první lize. Na Jaroslava Vejvodu ztrácí 14 utkání, tedy přibližně půl sezony na lavičce.

Jakožto trenér druholigové Dukly má však se svými svěřenci k postupu poměrně daleko. V polovině sezony se tradiční klub krčí těsně nad sestupovými vodami. „Já jsem byl vždycky bojovník, neměl jsem všechno vyšlapaný. Budu dělat všechno pro to, aby se Dukla do první ligy dostala,“ říká Rada odhodlaně.

V rozhovoru Rada dále hovoří o dobách, kdy se na Duklu sjížděly autobusy z celé republiky, angažmá v Kanadě, číšnických začátcích v Alcronu či incidentu v Ďolíčku, kdy se dostal do verbálního konfliktu s divákem.

Na celý rozhovor se můžete podívat na videu, případně si jej pustit v audiopřehrávači v úvodu článku.

Pokud se chcete příště podívat na vašeho oblíbeného sportovce, na jehož kariéru rádi vzpomínáte, pak napište e-mail na adresu jakub.stepanek@novinky.cz a do předmětu uveďte „Dobojováno“.

