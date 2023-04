Očima Saši Mitrofanova: Ruský stát utahuje smyčku nevolnictví

Server Gosuslugi je v Rusku přibližně totéž co české datové schránky. Gosuslugi může občan mít a komunikovat se státem elektronicky, ale nemusí. Jenže nově to budou mít ruští muži, které bude chtít Kreml poslat do války na Ukrajinu, prašť jako uhoď. Na novém zákonu zbývá už jen Putinův podpis. Povolávací rozkaz jim stát pošle na Gosuslugi a odeslání započítá jako převzetí rozkazu.

Foto: Novinky Očima Saši Mitrofanova