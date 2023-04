Očima Saši Mitrofanova: Proč bude Rusko jinde než Evropa. Odpověď čtenáři

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Jenže restituce majetku, který zde byl před sto lety, by byla technicky nesplnitelná. Kromě toho by vyvolala mezi obyvateli země závist vůči restituentům. Po pádu komunismu se se zlou potázal kdejaký farmář, který hospodařil na svém a zbohatl. Zášť vůči boháčům žije v ruské společnosti stále a není důvod předpokládat, že by vymizela při dalším prohlubování majetkové nerovnosti.