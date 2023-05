Očima Saši Mitrofanova: Prigožin si připravuje pozici po válce

Nyní je široce známý jako šéf soukromé žoldácké armády Wagner. V poslední době na sebe upozorňuje sérií vyjádření, která se zásadně liší od všeho, co je teď v Rusku ve veřejném prostoru. Otevřeně šíří nenávist k ministru obrany Sergeji Šojguovi, náčelníku generálního štábu Valeriji Gerasimovovi, k ruským elitám a jejich dětem. Jiný by dávno zmizel. Prigožin je ovšem stále na koni.

Prigožin mluvil o tom, že Rusko mělo Ukrajinu denacifikovat, ale místo toho pomohlo Ukrajincům stát se národem, který teď zná celý svět. K ohlášené demilitarizaci Ukrajiny Prigožin řekl, že „válčit u nich umělo 20 000 lidí, ale teď je to 400 000 lidí. Jak jsme tedy tu Ukrajinu demilitarizovali? Vychází z toho pravý opak. Ukrajinu jsme, do háje zeleného, militarizovali.“

Prigožinova extempore lze však pochopit jako přípravu na vlastní pozici v Rusku po ukončení války, která by pro Kreml nedopadla vítězně, ale stát by fungoval dále. Má totiž mimořádně silnou výhodu. Až se bude hledat viník porážky, on to z definice nebude, protože jako jediný má alibi. Bojoval v dobách, kdy standardní armáda zklamala. Podle všeho už nacvičuje roli soudce tribunálu, před který postaví současné ruské mocenské elity.