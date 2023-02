Očima Saši Mitrofanova: Na ruský pytel platí jen hrubá záplata

Není nutné zabíhat do detailů každého z projevů pro závěr, který vyplývá z jejich obsahu a tónu. Ani jedna ze stran nemá v plánu ustoupit. Putin je připraven hnát na smrt další statisíce nevycvičených vojáků, které používá jako kanónenfutr. Nedokáže přenést přes srdce přiznání, že by válku mohl prohrát. Biden dal najevo, že USA budou stát za napadenou Ukrajinou tak dlouho, jak dlouho to bude mít Ukrajina zapotřebí.

Líbí se mi označení, které se v Česku užívá pro Putinovy pomocníky, kteří volají po míru za každou cenu, až na to, že tu cenu budou muset platit Ukrajinci a Rusové by měli získat „to svoje“. Těmto jedincům se začalo říkat Chcimírové a bohužel neznám autora tohoto názvu, abych mu mohl poděkovat.

Píšu tento komentář pro veřejnoprávní médium, jehož pravidla nedovolují používat nejen hrubá slova, ale ani slova pochybná z hlediska slušnosti. Proto nemohu živě popsat, se všemi nezbytnými výrazy, jaký výběr vyjadřovacích prostředků by spolehlivě zapůsobil na Putina a členy jeho souručenství při jednáních se západními politiky tak, že by kremelští pochopili, že větší pes… No vidíte, ani to napsat nebo říci nesmím.