Očima Saši Mitrofanova: Moskva už není v bezpečí. Co na to Rusové?

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Přesto něco zaskřípalo. Území potenciálně ohrožovaná drony zpoza hranic RF jsou od té doby stále zasahována oněmi drony. Ba co více. Hospodin se na Rusy buď rozhněval, anebo jim poslal varování. Dne 30. května totiž zasáhly drony hlavní město Moskvu.

Zasažení centra Moskvy s obyčejnými činžáky mělo na místní zapůsobit víc než útoky na sídla zbohatlíků na okraji metropole, ke kterým rovněž došlo. Jaké byly reakce? Čečenský diktátor Ramzan Kadyrov ihned volal po zavedení válečného stavu. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ho okamžitě usadil, nic takového se zavádět nebude. Naopak vydal Kreml pokyn svým médiím, aby událost co nejvíce zahrála do autu.

Server Meduza, který působí na ruské obyvatelstvo z Rigy, uvedl, že pokyn obsahoval čtyři body. Média měla vyzdvihnout skvělou práci ruské protivzdušné obrany, pak výtečnou připravenost federálních a místních úřadů, zdůraznit, že cíle „provokace“ nebyly dosaženy, a položit důraz na to, že nepřátelská operace měla psychologicky vykolejit Rusy, ale ti že prokázali klid a zdrženlivost.

Známý ruský filmový producent Alexandr Rodňanskij, který je v emigraci, napsal: „Dnes v noci Moskvané pocítili desetinu, ne-li setinu toho, co cítí obyvatelé Kyjeva KAŽDOU noc… Ministerstvo obrany RF odpovědné za bombardování Ukrajiny a vraždění civilních obyvatel, označilo moskevskou událost za…TERORISTICKÝ AKT. Fakt? Jaký název tedy má to, co se děje na Ukrajině?“