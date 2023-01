Očima Saši Mitrofanova: Kult smrti oživený Kremlem má v Rusku odvěké kořeny

Vždyť někteří žijí, anebo nežijí… To se nedá pochopit. A jak odcházejí? Kvůli vodce nebo kvůli něčemu jinému… Nedá se to pochopit. Pak odešli. Jestli žili, anebo nežili? Nějak se to nepozorovaně protočilo… Člověk možná žil, a možná ani nežil. Ale váš syn žil, rozumíte? Dosáhl svého cíle. To znamená, že tento svět neopustil zbůhdarma. Chápete to? Z tohoto hlediska se ukázalo, že jeho život byl smysluplný, měl výsledek, dokonce ten výsledek, o který usiloval.“ Konec citace.