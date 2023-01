Očima Saši Mitrofanova: Chodorkovskij a Kasparov mají plán, jak řídit Rusko po Putinovi

Autoři zároveň hodlají potrestat funkcionáře současného režimu odpovědné za stav, v němž Rusko je, a také provést lustraci. Podle jiných Chodorkovského mediálních vyjádření setrvává tento exilový politik v přesvědčení, že Rusko ani v krizové situaci, která by nastala po Putinově vojenské porážce, nedospělo k rozpadu. Důvody vidí v pragmatismu místních elit, jež by uchvátily moc a zjistily, že nemohou obstát bez těsného hospodářského propojení se sousedními regiony.

Je pozoruhodné, že Chodorkovskij nepředpokládá, že by se celé Rusko, které by se vyvíjelo podle jeho představ, stalo demokratickým státem. Byla by to směsice regionů s různými politickými zřízeními, od demokracie až k patriarchální či nábožensky založené společnosti. To vyvolává pochybnosti o stabilitě podobného společenství, protože ekonomické výhody nejsou vždy ve vztazích různých entit na prvním místě.