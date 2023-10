Společnost lidi s autismem často nepodporuje, říká psycholožka Kateřina Thorová

V Česku žije až 200 tisíc lidí s různými poruchami autistického spektra. Přesně definovat, co znamená autismus, je poměrně složité, protože se tato neurovývojová porucha vyvíjí v čase a její projevy se od sebe liší v závislosti na věku člověka.

„Spočívá to nejvíc ve dvou hlavních oblastech. Oslabení v sociálních dovednostech, to znamená v sociálním myšlení a v komunikaci. Druhá oblast jsou specifika chování, která se projevují v běžném životě. To můžou být obtíže se změnami nebo nepružná reaktivita, nadměrně opakující se chování,“ popisuje v úvodu podcastu psycholožka.