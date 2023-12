Specifická péče o pacienty vyššího věku zde chyběla. Tak jsem otevřel geriatrickou kliniku, říká profesor Kvapil

„První jsou nemoci, které přicházejí v jakémkoliv věku, stáří jenom trošku modifikuje ty příznaky. Pak jsou to nemoci typické pro stáří. Říká se, že máme naprogramované geneticky klouby na čtyřicet let života. A pak jsou to speciální syndromy, které jsou typické pro stáří. Tím se zabývá právě obor geriatrie a gerontologie dohromady,“ říká v úvodu podcastu profesor Milan Kvapil.

Podle Kvapila klinika plní svůj účel a do budoucna se plánuje i její rozšíření. „Na přelomu jara a léta se podařilo vydiskutovat, že tato péče je ten správný směr. Pacientů přibývá, přináší pomoc, úsporu času a peněz. Je naplánováno, že zhruba do tří let bychom rozšířili kliniku na celkem sedmdesát lůžek. To znamená tři oddělení a z toho asi osm lůžek intenzivní péče. A dokonce, což je velký úkol, bychom tam rozšířili náš urgent o akutní urgentní příjem seniorů,“ dodává hrdě lékař.