Jeden z nejobsazovanějších českých dabérů součanosti srší skromností

Kalva skončil v Divadle Jiřího Wolkera v 90. letech. Dabovat začal už o dvacet let dříve. Momentálně dabuje i několikrát denně a mnohdy je spíše obsazován do menších rolí. „To mi nevadí. Každá role, byť je malá nebo velká, má své a člověk se s tím musí vypořádat,“ říká dabér skromně.

Dle svých slov herec rád dabuje zábavné animované postavičky, strýček Skrblík mezi ně ale tak úplně nepatří. „Že by mě moc bavil, to se říct nedá, ale jsem profesionál, tak to musím ztvárnit,“ směje se Kalva, který zažil bombardování Prahy v roce 1945.