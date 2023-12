Užijte si o Vánocích česká jablka. Za pár let už nebudou

Upozornění: Následující text slouží jako stručné představení dnešního dílu podcastu Hlas na poušti. Poskytuje pouze přehled několika diskutovaných témat. Pro plné pochopení kontextu je žádoucí poslechnout si celou epizodu.

Dnešním hostem podcastu je Štěpán Chára, výkonný ředitel společnosti Bohemia Apple. Jak už z názvu vyplývá, společnost se zabývá pěstováním jablek a patří k jedněm z největších hráčů na trhu. Její velkosady najdete ve středních Čechách, zejména na Kutnohorsku.

Čeští ovocnáři řeší celou řadu problémů, a zdaleka se to netýká jen pěstitelů jablek, pomalu zde končí celá řada druhů dříve tradičního ovoce – hrušky, třešně, broskve. Výkupní ceny, za které nakupují obchodníci jejich produkci, jsou tím mediálně nejviditelnějším, ale zdaleka ne tím největším.

Náklady jim zvyšují změny počasí, kdy nečekané mrazy nebo dlouhé deště mohou zásadně ovlivnit to, že peníze, které do sadů nainvestují, mohou odepsat. Mají velký problém sehnat lidi, kteří by byli ochotni pracovat venku, často za nepříznivých povětrnostních podmínek. Nicméně to, co z jejich pohledu nemá řešení, je konkurence z Polska.

Proč je Polsko zrovna v tomto oboru tak úspěšné? Je to kombinace podpory státu, zejména minimálním obtěžováním byrokracií, ale také zvládnutým vyjednáváním při vstupu do EU. Tedy něco, co čeští vyjednávači, kteří místo vyjednávání spíš vše odkývali, naprosto nezvládli.

Polsku se postupem času podařilo vypracovat na pozici třetího největšího producenta jablek na světě. Nikoho asi nepřekvapí, že tím vůbec největším je Čína, na druhém místě pak s velkým odstupem USA a na třetím právě Polsko, které se na této pozici čas od času střídá s Tureckem.

Přitom Polsko startovalo z úplně jiné pozice než my, ale po vstupu do EU se tam projevily masivní dotace jak do vysazování zbrusu nových sadů, tak do moderních technologií. Zatímco u nás se z evropských fondů stavěly rozhledny v údolích či golfová hřiště, tak Poláci naprosto cílevědomě vybudovali systém, který dnes „válcuje“ i Itálii, zemi, která je považována za kolébku evropského ovocnářství.

Dnes jsme se dostali do situace, která v zásadě nemá řešení. Tlak na export z Polska je po ztrátě ruského a běloruského trhu enormní. V rámci volného pohybu zboží v EU ho není možné nijak regulovat. Škála výrobků, které je možné z jablek vyrábět (tak, aby pěstitelé prodávali i jiné produkty), není nekonečná. Tlaky na byrokratickou zátěž se každým rokem zvyšují a v naprosté většině nejde o „zlou EU“, ale o místní české výmysly.

Jedinou nadějí je, že určitá část zákazníků bude vždy preferovat domácí produkci. To ale není dostatečný počet odběratelů k zachování současného rozsahu, který se pěstuje. Takže užívejte si česká jablka dokud to jde, za pár let již v obchodech s vysokou mírou pravděpodobnosti nebudou.

