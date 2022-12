Helena Fibingerová: Nevím, co pořád někdo má. Byli jsme profesionálové každým coulem

„Když ta koule dopadla, tak v hale zavládlo hrobové ticho. Ať si každý říká, co chce, doba byla taková, jaká byla. Já jsem to hodila a ten výkon do dneška platí,“ vrací se k jabloneckému závodu v roce 1977. Právě tam stanovila pokusem dlouhým 22,5 metru dodnes platný halový světový rekord.