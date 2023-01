Vítr a sníh potrápí řidiče i v dalších dnech, varují meteorologové

Výstraha před silným větrem bude platit od středečních 11 hodin do půlnoci na většině území České republiky s výjimkou Zlínského a částí Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Vítr bude mít v nárazech rychlost kolkem 70, na horách i 90 kilometrů v hodině.

V nadmořských výškách nad 700 metrů v částech Vysočiny, Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Libereckého, královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje se mohou až do čtvrtka vytvářet sněhové jazyky.

V úterý by mohlo napadnout do 5 centimetrů, na horách 5 až 20 centimetrů. Ve středu do 10 centimetrů, na horách místy 15 až 35 centimetrů nového sněhu.