Vánoce na blátě. Až do svátků s nadprůměrnými teplotami

Po relativně chladném období z přelomu listopadu a prosince bude následovat období teplotně nadprůměrné, které by mělo vydržet až do Vánoc. V dlouhodobém výhledu to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Foto: Alena Wehle Ilustrační foto