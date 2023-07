Tropy vystřídá na konci měsíce ochlazení

Zatímco v tomto týdnu bude týdenní průměr nejvyšších denních teplot dosahovat 31 stupňů, v závěru července to bude už jen 26 stupňů a na začátku srpna 24 stupňů Celsia.

Výhled ČHMÚ platí pro období od 10. července do 6. srpna. Srážkově se dají první dva týdny očekávat podprůměrné až průměrné, třetí a čtvrtý týden by měl přinést srážek více.

Výstrahu před vysokými teplotami meteorologové prodloužili do úterý, na východě země až do středy. Kvůli teplému a suchému počasí platí v celé zemi až do odvolání výstraha před vznikem požárů.