Tropy budou pokračovat i příští týden

· Potravináři ceny v loňském roce „nenapalovali“, jen se do nich snažili promítnout zvýšené náklady, uvedla v rozhovoru pro Právo prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. „Nebylo tam nic, na čem by se dalo ušetřit, bohužel to zaplatil spotřebitel,“... Celý článek