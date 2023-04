Teploty spadnou, nahoru se jim hned tak chtít nebude

Výhled se týká období od 24. dubna do 21. května. „Po chladném začátku dubna se teploty v uplynulých týdnech dostaly do průměrných hodnot. V následujících dvou týdnech do 7. května ale dojde k mírnému ochlazení, čímž se týdenní teploty dostanou do podprůměru. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 4 °C a maximální kolem 15 °C,“ uvedli meteorologové.

Tento týden ve středu a ve čtvrtek by teploty v noci a časně ráno mohly padat až pod bod mrazu. Nejvyšší denní teploty ve středu vystoupají jen k 12 stupňům a o moc lepší to nebude ani v dalších dnech, kdy maxima do konce týdne nepřekročí dvacítku.

K průměru se podle výhledu teploty vrátí až v týdnech od 8. do 21. května.

Co se srážek týká, dostaly se úhrny podle meteorologů po extrémech z poloviny dubna v uplynulém týdnu do průměrných hodnot, což by mělo většinou platit i do poloviny května. Předpověď na tento týden počítá s občasným deštěm, přeháňkami, jež mohou být i smíšené nebo na horách sněhové, a vyskytnout se ojediněle mohou i bouřky.

„Poslední týden od 15. do 21. května by měl být sušší,“ napsal ČHMÚ.