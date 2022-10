Teplejší počasí vydrží ještě dva týdny

„Teploty vzduchu se v prvním a druhém týdnu předpovědi (10.10.- 23.10.) budou pohybovat mírně nad dlouhodobým průměrem,“ uvedli meteorologové. Přes den by tak měly dosahovat na hodnoty kolem 15 stupňů, v noci kolem 6 stupňů.

„Srážkově by se jednotlivé týdny předpovědi měly pohybovat v mezích dlouhodobého průměru,“ uvedl ČHMÚ. Nejdeštivější by měl být druhý týden období, tedy od 17.10 do 23.10.