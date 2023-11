Na Šumavě a v Krkonoších napadlo přes 20 cm sněhu

Časosběr zachycuje, jak na horách přibýval sníh od pátku do neděleVideo: Sitour / Novinky.cz

„Sníh však dlouho nevydrží ani ve vyšších polohách. V pondělí se oteplí a navíc očekáváme srážky, které budou až do hranice 1600 metrů nad mořem jen dešťové,“ řekla Augustinová. Dodala, že podobný střídavý charakter počasí bude zřejmě platit i v následujících týdnech. „Nelze očekávat, že by sníh z listopadu vydržel i na hřebenech hor až do jara. Zimy teď zřejmě budou takové, že na horách během sezony desetkrát nasněží a desetkrát roztaje,“ řekla Augustinová.