Na čarodějnice se počasí trochu umoudří, pak zase přituhne

„Teploty půjdou nahoru jen přechodně na prodloužený víkend, hned začátek května přinese opět ochlazování a do hor vrátí sněžení. Z volných dnů bude nejméně oblačnosti i srážek v neděli na čarodějnice, to by se přeháňky měly vyskytovat pouze ojediněle,“ popsala Honsová.