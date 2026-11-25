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Představte si, že večer před spaním zadáte umělé inteligenci úkol najít co nejvýhodnější letenky na rodinnou dovolenou. Zatímco vy budete spát, ona může procházet nabídky aerolinek, porovnávat ceny a hledat vhodné spoje. Ráno vám pak může předložit výsledky a po vašem souhlasu pomoci s rezervací.
Právě takovou představu o budoucnosti umělé inteligence má společnost Meta, která stojí za Facebookem, Instagramem či komunikační aplikací WhatsApp.
Svého pomocníka Muse představila už v září, kdy jej začala zpřístupňovat ve Spojených státech. Tento týden oznámila jeho příchod na britský trh.
Vlastní počítač pro umělou inteligenci
Zásadní rozdíl mezi Muse a běžnými chatboty spočívá v tom, že umělá inteligence už nemá pouze odpovídat na otázky nebo rozdávat rady. Má se sama pustit do práce.
Každý osobní agent Muse má totiž k dispozici vlastní virtuální počítač v cloudu. Může využívat internetový prohlížeč, pracovat s připojenými aplikacemi či vyplňovat internetové formuláře.
Na svěřeném úkolu tak může pracovat i po zavření aplikace. Člověka upozorní například ve chvíli, kdy se objeví nové informace nebo je potřeba schválit další postup. Podle Mety by měl pomocník zvládnout i vyjednávání o vrácení peněz za zboží, hledání levnějšího pojištění automobilu nebo organizaci rodinných povinností.
Uživatel přitom nemusí zadávat podrobné instrukce ke každému jednotlivému kroku. Stačí popsat, čeho chce dosáhnout. Umělá inteligence následně sestaví vlastní plán a začne jej plnit.
Každý bude mít jiného pomocníka
Uživatelé si mohou svého pomocníka pojmenovat, vybrat mu vzhled, hlas i osobnost. Muse si má postupně zapamatovat také jejich zájmy a preference. Čím déle jej budou používat, tím lépe by měl rozumět tomu, co potřebují.
Pomocník navíc nemusí vždy čekat na pokyn. Sám může přicházet s návrhy, které vycházejí z dřívějších rozhovorů. Pokud by uživatele podobná iniciativa obtěžovala, může upozornění omezit nebo vypnout.
Pro britskou premiéru navázala Meta spolupráci s řadou obchodníků a poskytovatelů služeb. Patří mezi ně například Marks & Spencer, ASOS, Currys, Sainsbury’s nebo aerolinky easyJet. Mezi globálními partnery figurují Spotify a rezervační služba OpenTable.
Klíče k digitálnímu životu
Aby umělá inteligence mohla za člověka skutečně vyřizovat každodenní záležitosti, potřebuje k tomu odpovídající oprávnění.
Uživatelé mohou Muse propojit například se svou elektronickou poštou, kalendářem nebo účty v internetových obchodech. Tím však svěřují umělé inteligenci přístup k informacím, které mohou být velmi citlivé.
Meta zdůrazňuje, že lidé sami rozhodují o tom, ke kterým službám pomocníka připojí a jaká oprávnění mu poskytnou. Udělený přístup mohou kdykoliv odebrat.
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Před důležitými kroky, jako je odeslání e-mailu nebo uskutečnění nákupu, si má Muse vyžádat souhlas uživatele. Lidé mohou rovněž kontrolovat, jaké úkony již umělá inteligence provedla.
Podle Mety nemá samotný agent přístup k heslům ani údajům o platebních kartách. Při nakupování může využívat zabezpečené platební služby Link od společnosti Stripe nebo Shop Pay od Shopify.