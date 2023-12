Koncert musela kapela kvůli sněhu zrušit, advent si připomenou až v létě

„Nejprve bylo naplánováno vystoupení dětí z místní školy a pak jsme měli dvě hodiny koncertovat my. Děti to ještě odzpívaly, protože přišli rodiče, tak to nechtěli pořadatelé rušit. Když jsme ale měli nastoupil my, tak se tam ani nedalo být. Všude byl sníh, foukalo, lidi odcházeli,“ popsal kytarista Tomáš Pika.

Zpěvák a frontman kapely Petr Cieplý uvedl, že už když se chystal na odjezd do Kylešovic, přemýšlel, zda se koncert vůbec uskuteční. „Volal mi i zvukař, zda to vůbec bude,“ řekl a dodal, že na místo, do areálu FK Kylešovice, ještě kapela dorazila. „Do těch závějí jsme to ještě nějak zapíchli, ale zpátky to fakt byl problém.“

Při příjezdu skupiny bylo na místě, jak Cieplý konstatoval, pár zmrzlých. „Rodiče tam mrzli kvůli dětem a byla otázka, jestli tam zůstanou i po tom jejich vystoupení. Pak ale přišla taková fujavice, že se náš koncert odpískal,“ poznamenal.

„Jsme posbíraní z celé republiky, z Brna, Prahy, z Opavska. Všichni jsme se museli sjet nazkoušet speciálnější adventní program a bohužel to nevyšlo. Mrzelo nás to, ale než tam hrát pro deset lidí, to jsme raději domluvili náhradní termín. V létě snad už sníh nebude,“ smál se zpěvák.

Členové kapely se shodují s pořadateli, že hrát se v takovém počadí vůbec nedalo. Podium sice bylo kryté, ale vítr foukal sníh i na něj. Už když končily děti se zpíváním, bylo na podiu aspoň pět centimetrů sněhu.

„Bylo by to docela divoké, kdybychom tam rozbalili nástroje,“ přiznal Cieplý a prozradil, že i přes problém nakonec aspoň kapela z Kylešovic odjela. „Dali jsme si pak zkoušku v Opavě, když už jsme byli všichni,“ uzavřel zpěvák skupiny P.E.T.R.