Hrozí mrznoucí mlhy, varovali meteorologové

Na pozoru by se měli mít pochopitelně i chodci, namrzat mohou i chodníky.

Varování ČHMÚ je v platnosti od nedělních 22:00 až do pondělních 10:00. Podle meteorologů by se měly mlhy rozpouštět většinou během pondělního dopoledne. Výjimečně mohou přetrvávat déle, a to s největší pravděpodobností na střední Moravě.