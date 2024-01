Blíží se prudké ochlazení

„Zatím to vypadá, že příští týden přinese tzv. ledové dny, tedy dny, kdy ani nejvyšší odpolední teploty nebudou stoupat nad bod mrazu a sněžení se dostane i do nížin. A některé výstupy modelů počítají pravý zimní charakter počasí na delší období,“ upozornila Honsová.

Na uvedeném scénáři, který souvisí se zeslabením takzvaného polárního víru, se podle meteorologů s poměrně vysokou jistotou shodují již všechny střednědobé modely předpovědí, a to až do příští středy. Jak chladný a vlhký vzduch bude, by se ale mělo ještě upřesňovat - zatím to vypadá na spíše sušší vzduch.