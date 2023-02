Zdarma daruje své sperma. Vnímám to jako charitu, říká otec desítek dětí

„Baví mě pomáhat lidem a vidět ty šťastné děti vyrůstat. To je na tom všem úplně nejlepší. Aktuálně jsem otcem 61 dětí a dalších devět je na cestě. Plus je dost možné, že jedna další žena je rovněž těhotná. Celkem je jich tedy zhruba sedmdesát,“ svěřil se sériový dárce spermatu zmíněnému serveru WalesOnline .

Darováním spermatu se Američan věnuje už devět let a prozatím se setkal s 11 dětmi, které zplodil. „Nemám číslo, kterého bych chtěl dosáhnout. Pokud lidé nebudou potřebovat moji pomoc, přestanu s tím,“ tvrdí Gordy, jenž své sperma poprvé daroval lesbickému páru v roce 2014.

„Vztahy mi moc nefungovaly, a tak jsem chtěl alespoň pomoci někomu, koho jsem znal. Přišlo na to během konverzace. Jedna ze slečen mi řekla, že chce navštívit spermobanku, a já jí navrhl, že může otěhotnět se mnou,“ líčí své začátky.

„Nechci za to žádné peníze, protože to prostě nepovažuju za správné. Chci, aby ty děti vyrůstaly s vědomím, že jsem to udělal, protože jsem chtěl pomoct, a ne kvůli penězům,“ říká a dodává, že dárce spermatu si přitom běžně může přijít i na částku pohybující se okolo 1500 až 2500 dolarů (cca 33 až 56 tisíc korun).