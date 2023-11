Za výhru v loterii si pořídil kulečníkový stůl. Teď v kulečníku reprezentuje svoji zemi

„Tolik mě podporoval. Byl tak pyšný. Když byl v nemocnici, vždycky jsem mu hlásil regionální výsledky a on mi říkal: ‚Ty to vážně chceš, že? Přijde to.‘ A ono to přišlo - byl jsem tak dojatý. Kdyby tady dnes táta byl, jel by na Maltu se mnou,“ svěřil se Independentu Jones.