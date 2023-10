Přes den je farářem, v noci barmanem

Pracovitý farář aktuálně bojuje s Parkinsonovou chorobou, ani to mu však nebrání v tom, aby dělal, co ho naplňuje. „Za práci v hospodě nedostávám zaplaceno. Nechci, je to součást mé služby. Peníze jdou rovnou do pokladny kostela,“ vysvětluje Ward, který je ve vesnici farářem už 13 let.