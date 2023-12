Z korporátu k výrobě unikátních hraček pro děti. Inspiraci našel Čech v Anglii

„Jde o látkovou knihu, která obsahuje deset stran s aktivitami navrženými speciálním pedagogem. Je to sada, kde je veškerý materiál, který je potřeba pro provlékání nebo šití originální hračky,“ vysvětluje Hurta. Na tyto knížky má chráněný průmyslový vzor pro celou Evropskou unii. Je jediný, kdo v Evropě takové knížky v sadě vyrábí. Aktuálně má firma ve svém portfoliu produkty od knižních sad, leporel až po sadu na vytvoření obalu na zápisník.

Původně pracoval v korporátní správě. „Ta mě však doháněla k šílenství. Chtěl jsem změnu. Manželka v té době byla na mateřské dovolené a točila se kolem dětí. Já jsem původem strojař a tíhnul jsem zase k této branži. Nějak jsme to dali dohromady, nakoupil jsem stroje, vyrobili nějaké produkty a pak jsme přišli s první verzí knížky. Nakonec jsme během dvou let všechno opustili a začali se vážně věnovat jen knížkám,“ prozradil podnikatel.

Inspiraci našli v Anglii

„Funguje tam fenomén tišících knih. Maminky, případně babičky je tam šijí dětem, aby se vyřádily. Viděli jsme, jak rozstříhaly staré sukně, kalhoty, našily tam cvočky, látky a udělaly tak interaktivní knížky. Líbilo se nám to, a tak jsme i my vyrobili jednu knížku pro naše děti,“ vzpomíná.

Úspěšné podnikání nastartovala ztráta končetiny

V té chvíli si Hurtovi uvědomili časovou náročnost výroby knížky. I to, jak složité je zajistit, aby fungovala správně. „Musí to mít správné tvary a dělat zvuky, co dítě neděsí. Zároveň to musí být z materiálů, které dítě nesní nebo nezlikviduje,“ zdůraznil.

Vývoj trval dlouho. „Šlo o to dát lidem dobrý návod, správné díly, certifikované materiály. Zkrátka jsme chtěli lidem poskytnout sadu, do níž vložíte kousek sebe, a vznikne z ní knížka, na kterou mohou být hrdí a kterou si mohou třeba podepsat,“ konstatoval.

„Ve finále dostanete krabici, v níž jsou díly a podrobný návod. Každý dílek odstřihnete, přiložíte, kde ho potřebujete, a provlíknete ho jednoduše proužkem. Tak vyrobíte celou knížku,“ přibližuje unikátní hračku.

Od šití k provlékaní přešli, aby knížku co nejvíce rodinám a dětem přiblížili. „Cítili jsme, že bychom brzy přerostli rybník. Odstranili jsme proto hlavní bariéru, kterou bylo šití, panická hrůza z krabice plné jehel a dílků. Teď už to jen zdokonalujeme. Přidáváme třeba nová témata, ale i nové produkty, třeba zápisník a doplňkové stránky,“ uvedl.

Knížky podle něj především kompletují rodiče. „Pomáhat jim mohou děti tak od šesti let. Máme ale i produkt s většími dírkami, zaměřený jiným způsobem, určený pro mateřské školy nebo základky, kdy jim dodáváme materiál k polytechnické výchově. Tady to kompletují děti od tří let až po pátou třídu samy,“ konstatoval.

Odborná a mentorská podpora

Na své podnikatelské cestě navázal spolupráci s Inovačním centrem Olomouckého kraje (ICOK), které mu poskytlo odbornou a mentorskou podporu. „Už při první návštěvě na mě BUUK udělal obrovský dojem. Zápal, s jakým Tomáš Hurta popisoval svoji cestu od manažera ve velké firmě až po výrobu a prodej první varianty této úžasné knihy, byl nesmírně inspirativní,“ sdílí své dojmy ze setkání Martin Ohlídal, business developer ICOK.

Společně identifikovali oblasti, kam by firma mohla své podnikání posunout. „Výsledkem bylo vytipování vhodného experta, v tomto případě Jaroslava Salvy, který s firmou několik měsíců úzce spolupracoval. Na závěrečné, bilanční schůzce jsme si pak ověřili, že mentoring firmě pomohl v oblasti rozvoje obchodu,“ doplnil Ohlídal.

Druhé místo v soutěži Firma roku

Hurta vliv mentora na firmu oceňuje. „Dokázal nás motivovat a donutil přemýšlet o firmě jinak. Od té doby to byla jízda. Loni jsme získali druhé místo v soutěži Firma roku Olomouckého kraje, což bylo skvělé, a otevřelo nám to cestu k větším zakázkám,“ libuje si.

Spolupráci s ICOKem doporučuje každému. „Troufám si říct, že bez inovačního centra, bez zdravého nakopnutí by nám ta cesta trvala o pár let déle. Svou práci děláme srdcem a vytváříme místo, kde chceme být a na co můžeme být hrdí. Někdy nám ale chybí ten správný drajv, který bychom mohli mít. Díky spolupráci s inovačním centrem jsme dokázali dohnat to, co nám chybělo, a urychlili tak svůj rozvoj,“ tvrdí Hurta.

A připravujeme už další, zcela nový produkt. „Bude to překvapení. Chceme vstoupit do pro nás neprobádaných vod,“ dodal bez podrobností.