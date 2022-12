Vánoce a jubileum stráví cyklistická legenda pod banánovníkem

„Každý rok jsme v tuto dobu jezdívali lyžovat do Itálie s partou kamarádů. Ale na Štědrý den jsme se vraceli domů. Už z toho byla tradice. Letos jsme se nějak nedali dohromady, a tak jsme se nechali přemluvit mladými, kteří tráví Vánoce u moře poněkolikáté, a jedeme tam s nimi. Uvidíme, jak se nám to bude líbit. Jsme přece jen staromilci a Štědrý večer pod banánovníkem bude hodně velká změna,“ směje se muž, který v roce 1964 vyhrál legendární Závod míru jako vůbec nejmladší vítěz.

„Je to tak. V únoru jsem měl opravdu na kahánku. Byla zrovna zimní olympiáda, nic, co by mě zaujalo, však ten den nebylo, silnice suché, tak jsem vytáhnul kolo,“ popsal Smolík.

„Byla to jeho poslední jízda, skončilo ve šrotu. Kdybych neměl přilbu, asi bych to taky nepřežil,“ okomentoval Právu těžkou havárku, při které mu na křížení silnic u staré velké ceny v brněnských Kohoutovicích nedal přednost řidič osobáku.

Shodou okolností to bylo jen pár set metrů od místa, kde při podobném střetu zemřel (2016) jeho cyklistický, o sedm let mladší kolega Vlastimil Moravec. „Byla to taková rána, že jsem zničil přední část auta, rozbil přední sklo, a ještě jsem přeletěl přes svodidla, kde jsem, asi už v bezvědomí, naštěstí padl do trávy. Probral jsem se až v sanitce a asi jsem byl v limbu dost dlouho, protože to už tam byl i syn a další lidi,“ vzpomíná jubilant.