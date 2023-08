Soutěž o nejlepšího chlapeckého mulleta zná svého vítěze. Jak naloží s výhrou, má jasno

Americká soutěž USA Mullet Championships má totiž hned několik kategorií, včetně dětské, kterou letos ovládl šestiletý Rory Ehrlich z Pensylvánie. Nejvíce hlasů získal v konkurenci 300 chlapců ve věku tří až osmi let.

Šestiletý klučina se díky vítězství může radovat z finanční hotovosti ve výši 5000 dolarů, kterou podle svých slov chystá využít ke koupi alpaky pro svoji sestru. Jak ale vzápětí v rozhovoru pro stanici 6 ABC dodal, u jednoho sudokopytníka prý nezůstane. Celkem by chtěl pořídit hned tři alpaky, neboť se jedná o stádové zvíře.

Rory se pro ikonický účes rozhodl zcela sám před rokem. Když o tom informoval svoji matku, překvapilo ji to, ale souhlasila. Mulleta si prý na hlavě chce nechat minimálně do osmi let. Jakmile své vlasy ostříhá, chce je darovat na výrobu paruky pro onkologicky nemocné děti.