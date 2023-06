Seznamování po Japonsku. Dohazovači nevědí, kam dřív skočit

„Jde spíš o to, abychom si procvičili, jak se stýkat s opačným pohlavím,“ vysvětluje Goto v listě The Japan Times. „Japonci obecně příliš nevynikají v navazování romantických vztahů,“ dodává. „Takže opravdu neočekávám, že by páry vznikaly právě na této akci. Chci, aby zájemci o seznámení získali větší jistotu.“