Rybář chytil na Žermanické přehradě čtvrtmetrákového kapra

„Ulovil jsem ho na boilies, které se používají na chytání kaprů, dvě kuličky pod sebou s masovou příchutí,“ prozradil muž, pro něhož to je největší úlovek za 20 let rybaření.

V neděli vyrazil Kuric na ryby k hrázi sám. První dva úlovky, jak řekl, byly normální. Ten třetí ale stál za to. „Když se zasekl, hned jsem věděl, že to bude něco velkého,“ popsal s tím, že z vody tahal obří rybu 15 minut. „Hlavou mi přitom problesklo, jestli je všechno dobře navázané, jestli tak velkou rybu vydrží náčiní. Člověku proběhne v tu chvíli hodně věcí,“ nastínil s tím, že navíc byla tma, takže ani pořádně neviděl, kde se ryba pohybuje.

Kuric přiznal, že když kapra uviděl, byl to parádní pocit. „Konečně jsem se za 20 let dočkal. Hned jsem volal kamaráda z Frýdku-Místku, ať nás přijede vyfotit. (směje se) Než dojel, čekal jsem na břehu a kapr byl zasakován asi půl hodinky,“ poznamenal s tím, že právě kamarád Roman, jemuž rybáři přezdívají Kung Fu Panda, byl první, komu se s úlovkem pochlubil.

Když si s rybou udělal Kuric pár snímků, dal jí svobodu. „Smutný jsem přitom nebyl, bylo to pro mě zadostiučinění všeho, co jsem pro tu rybu mohl udělat. Pouštím všechny ryby, které ulovím, nenosím je domů, protože je ani nejím,“ pousmál se muž, jenž chodí na kapry cíleně a pro něhož je žermanický revír srdeční záležitostí. „Je to blízko domova a jsou tam pěkné ryby. Jsem tam zkrátka doma,“ uzavřel Kuric.