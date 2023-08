Půlstoletí nevynechal jediný zápas oblíbeného týmu. Kvůli fotbalu mu ztroskotalo i manželství

Svůj první zápas Birminghamu viděl Shannon, který pracuje jako řidič, ve čtyřech letech. „Rodiče mě vzali na fotbal někdy v sezoně 1962/1963. Zamiloval jsem se do toho a od té chvíle jsem chodil pořád. Několik let jsem dělal i maskota,“ sdělil agentuře AP s tím, že klání svého srdečního klubu nevynechal od roku 1974.

Za dlouhých 49 let, během nichž Shannon nevynechal jediný domácí ani venkovní zápas, jeho oblíbený klub vystřídal celou řadu soutěží.

Birmingham City viděl hrát v tehdejší Football League First Division, Football League Second Division i Football League Third Division.