Když slavní fandí. Slabost pro klub se dědí po generace

Do Edenu vodil i syna Davida (64). „Byli mi asi čtyři roky, s tátou jsem chodil na Slavii, to ještě hrála druhou ligu,“ vyprávěl prostřední z rodu Prachařů. V dětství se to pojilo ale i s jedním nepříjemným zážitkem. „Na starém stadionu bylo WC v tribuně v dlouhé místnosti, aby se to o přestávce stihlo, močilo se na zeď a do žlabu za chůze, a já byl malý kluk mezi vysokými chlapy.“ Tenhle dnes už úsměvný zážitek vyprávěl v jedné televizní talkshow. Proč trpěl, jistě není třeba rozepisovat.