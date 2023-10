První vietnamský průvodčí ČD: Dráhy byly můj sen, o večerce vtipkuju

„Úloha strojvedoucího je velice náročná jak po psychické, tak dopravní stránce, je to velice zodpovědná funkce, takže prozatím si vystačím na své stávající pozici. Chci se ale rozvíjet, jít dál a třeba to bude v budoucnu právě ten strojvedoucí nebo i něco výš,“ nechává si Phan všechny cesty otevřené.

A co je podle něj na práci průvodčího nejtěžší? „Hodně náročné jsou různé nástupy, jednou nastupujete ve čtyři hodiny ráno, podruhé to máte odpoledne, režim není pravidelný a dokáže člověka rozhodit,“ vysvětluje průvodčí.

„Přitahuje mě i to denní cestování, jezdíte do spousty různých míst a cestujete různé trasy, je to velice zajímavá a rozmanitá práce,“ hodnotí Phan. Cestující na něj můžou narazit třeba na tratích kolem Turnova, Mladé Boleslavi, Nymburka, Hradce Králové i Prahy.

„Přiznávám, že se potkávám i s překvapenými lidmi – ale v dobrém slova smyslu! Nepotkal jsem se s nikým negativním, kdo by se do mě navážel, kvůli tomu, kdo já jsem,“ říká nám Phan.

Dle svých slov chtěl vždycky bořit stereotypní představy a předsudky o lidech vietnamského původu a má pocit, že se mu to daří. Jeho maminka je ráda, že „dělá, co ho baví“, s otcem již není dlouhodobě v kontaktu.

„Jedna z těch nejvtipnějších věcí, která se mi stala, bylo to, že za mnou jednou přišel obyčejný pán, Čech, a promluvil na mě plynulou vietnamštinou. Já jsem byl zaražený a nevěděl jsem, co mu mám na to říct! Bylo to velice milé překvapení, něco takového opravdu nečekáte,“ zmiňuje Phan další z historek, které za ty roky u drah zažil.