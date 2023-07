Za ním jen pára. V pražské MHD začal jezdit autobus na vodík

„Toto je skutečně první pravidelný vodíkový spoj v naší zemi. To, co probíhalo s vodíkovými autobusy v jiných městech, to byly jen omezené pilotní projekty,“ přiblížil před novináři náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

V červenci bude jezdit nový autobus jen v pracovní dny ve špičkách, od srpna bude zařazený do standardního jízdního řádu. Cestujícím by měl nabídnout plynulejší a tišší jízdu než na jakou jsou zvyklí třeba u naftového vozu.

🚌 VODÍKOVÝ AUTOBUS VYJÍŽDÍ | Dnes odpoledne poprvé zasáhne do provozu pražské MHD autobus na vodíkový pohon. Stane se tak na lince číslo 170. Zkušební provoz autobusu Škoda H’City by měl trval minimálně dva roky. Podívejte se na jízdný řád platný v pátek 14. července 2023 ⬇️ pic.twitter.com/brSytjEduz

„V Praze investujeme intenzivně do elektrické trakce, stavíme metro D, prodlužujeme tramvajové trati, zavádíme znovu trolejbusy. Ale ta vodíková trakce je důležitá pro to, abychom nedali takzvaně všechna vejce do jednoho košíku, abychom měli vozidla, která dokážou jezdit i v momentě, kdy by došlo k nějakému problému na rozvodné síti,“ poznamenal Hřib.