Pivo s příchutí manga či slaného karamelu, v Praze probíhá festival létajících pivovarů

„Jsou tady takzvané létající pivovary. Létající pivovar je ten, který vyrábí pivo jako host u kamenného pivovaru. To znamená, že má všechno kromě takzvaného železa. To je ta technologie, která je potřeba pro výrobu piva. On má proceduru, myšlenku, zpravidla vlastního sládka, design, ale nemá ho kde uvařit,“ vysvětlil ředitel festivalu Jiří Sedláček.