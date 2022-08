Majitel nejmenší vinice na světě nechce, aby lidé pili jeho vína

Masoni zřejmě zdědil vášeň pro vinařství od svého otce, který měl „běžnou“ vinici na venkově u Reggio Emilia. Když ale syn po otcově smrti procházel účetnictví, zjistil, že by do produkce musel investovat daleko více peněz, než může reálně vydělat, a proto pozemek prodal. „Po 20 letech mě to začalo mrzet, a tak jsem si pořídil kapesní vinici,“ řekl Masoni.