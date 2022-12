Globální oteplování pomáhá proměnit ledové Švédsko ve vinařský ráj

Na většině severní polokoule skončila sklizeň hroznů již před několika měsíci. Ale v malé vinici nedaleko Stockholmu při teplotě osm stupňů Celsia pod nulou a 15 centimetrech sněhu teprve začíná. „Je to perfektní,“ řekl Göran Amnegaard, když jeho vinařství Blaxsta, o kterém tvrdí, že je jednou z nejseverněji položených vinic na světě, minulý týden zahájilo sklizeň.

Ačkoli je rozloha švédských vinic poměrně malá – činí 150 hektarů –, za poslední dva roky se rozrostla o 50 procent. Očekává se, že do pěti let se rozloha vinic více než zdvojnásobí. Dlouhodobě se předpokládá, že by se mohly rozrůst na 10 tisíc hektarů a stát se novým průmyslovým odvětvím v hodnotě miliardy eur.