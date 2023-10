Důvod k panice zatím není. S pomocí člověka vinice vedra přežijí

Travní monokultura spotřebovává velké množství vody, takže se příliš nehodí. Vhodné jsou druhově rozmanité ozeleňovací směsi. Podařilo se nám vyvinout takovou, která přirozeně kypří půdu, aby nasála co nejvíce vláhy. Jedná se o speciální rostliny s mohutnými kořeny, podél kterých se do země dostává voda. Zároveň je nutné samotné hrozny chránit před intenzivním slunečním zářením – tím, že se nebudou v příliš velké míře otrhávat listy, které jim poskytují stín.

Vždycky bude záležet na tom, kolik budou mít rostliny vody. Čím víc jí ubývá, tím víc se u nich může projevit stres. Jinými slovy, klíčem k úspěchu je zadržování vody. Réva má dlouhé a mohutné kořeny, takže by toho měla dost vydržet. Rád dodávám, že je to s ní podobné jako s lidmi. My na jižní Moravě snášíme vedro daleko lépe, protože jsme v něm vyrostli, zatímco návštěva ze severních Čech je úplně vyřízená a nepochopí, jak můžeme fungovat. Stejné je to s rostlinou.