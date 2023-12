Díky nevšednímu zvířecímu koníčku cestuje po celé Evropě

„Porotcem jsem už sedm let a miluji to. U morčat hodnotíme fyzický vzhled, tvar obličeje - uši by neměly trčet jako u myší, měly by být hezky svěšené - a hustotu a strukturu jejich srsti. Zbarvení musí rovněž odpovídat jejich plemeni a také povaze,“ vysvětlil Eglington.