Brit střílí veverky a jejich srdce pojídá ještě teplá. Vede ho k tomu vznešená pohnutka

Příběh Brita z Gaytonu, vesnice v hrabství Northamptonshire, který se hluboce ponořil do alternativního životního stylu a do krajnosti dovedené paleo diety, přinesl server Daily Mail .

„Jednoho dne jsem se toulal kolem pole a díval se na všechny ty rostliny a pomyslel si: „Není šance, že bychom je dokázali sníst všechny,“ popsal 33letý Richard Mawby, jak to u něj všechno začalo.

Přidával do svého jídelníčku nejprve vybrané volně rostoucí rostliny a následně i divoká zvířata. Ty začal konzumovat poté, co se v roce 2012 přestal cítit dobře a začaly se mu kazit zuby.

Nejčastěji konzumoval kopřivy, pampelišky a divoký česnek. Sbírá ale i houby. V roce 2015 si pořídil stádo koz a celou zimu se živil výhradně několik litry kozího mléka denně, jen aby viděl, zda to zvládne.

Následující rok přešel k další extrémní verzi stravy, kdy jedl pouze to, co nasbíral či ulovil. Tato část jeho jídelníčku zahrnovala i konzumaci vnitřností zvířat, která sám zastřelil. Jedl je nejen zasyrova, ale „ještě teplá“.

„Opravdu jsem měl pocit, že jsem v souladu s našimi předky. Lidé to pravděpodobně budou považovat za trochu extrémní, ale syrová jsem někdy jedl i zvířata, která jsem ulovil. Využil jsem všechno, i krev, srdce jsem snědl hned, dokud bylo ještě teplé,“ vysvětluje Mawby, že jednal po vzoru předků.

Maso také nakládal do octa a směsí koření. Po několika letech prodal kozy, protože shledal svůj životní styl příliš časově náročným. V současnosti si sám obstarává zhruba 70 procent stravy, zbytek si klasicky pořídí v obchodě. Nejčastěji nakupuje rýži a vysokoprocentní hořkou čokoládu bez cukru. Zajíce a veverky si ale vzduchovkou stále loví sám.

Mawby má za to, že divoká příroda je stále více ničena lidskými zásahy do ní a věří, že stravování tímto „divokým způsobem“ by mohlo skvěle posloužit k opětovnému propojení lidí s přírodou.