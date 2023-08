Běží z Amsterodamu do Kyjeva. Chce pomoct Ukrajině a ukázat, jak blízko konflikt je

„Neřekl bych, že mám s Ukrajinou obzvlášť silné pouto. Nemám tam rodinu, ale znám tam pár lidí. Byl jsem tam v roce 2018 a prostě to tak cítím, možná bych to nazval službou. Je hrozné, co se tam děje, a je to tak blízko. Proto mě napadlo, že bych měl něco udělat,“ objasnil Kragtwijk pohnutky, které ho k podobné akci vedly.