Asi vznikne třetí Mamma Mia!

„Myslím, že jednoho dne třetí díl bude, protože jsem od začátku chtěla, aby to byla trilogie. A i filmové studio Universal by chtělo, aby vznikl třetí film,“ řekla v rozhovoru.

„Judy Craymerová, geniální producentka muzikálu a prvních dvou filmů, vždy plánovala, že to bude trilogie. To je vše, co k tomu můžu říct. První film vydělal obrovské množství peněz a myslím, že i my jsme vydělali slušnou částku. Vím, že je tu hlad po třetím filmu, a vím, že má plán. Nebylo by to krásné?“ řekl režisér Parker.