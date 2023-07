Zpěvák Pavel Callta: Vztahové songy přicházejí tehdy, když mám v životě nějakou propast

Nový klip Skvělej den jste točil až v New Yorku. Co vás tam přivedlo?

Jednou ráno v sedm jsem se probudil a zničehonic mě napadlo, že by se to mohlo natáčet v New Yorku. Hned se mi začal v hlavě skládat celý námět, tak jsem to pak zavolal režisérovi a řekli jsme si, že to zrealizujeme.

V klipu jsem viděl i helikoptéru. To muselo být finančně náročné, ne?

To bylo neplánované. Do New Yorku jsem musel letět sám, protože moje crew zapomněla, že do Ameriky je nutné očkování proti covidu. Na letišti u přepážky jim řekli, že nemohou odletět. Letenky propadly, takže celkově to nákladné bylo.

Letěl jsem tedy sám a byl jsem vystresovaný, protože jsem neměl nikoho, kdo mi to natočí. Napsal jsem kamarádovi, režisérovi Nikitovi Rublevovi a on měl naštěstí dva dny čas, tak přiletěl i se svou přítelkyní, která nám pomáhala. Po jejich příletu jsme brainstormovali a přišli na nápad s helikoptérou.

Začali jsme obvolávat různé společnosti a našli poslední místo v letu z New Jersey. Nebylo to nijak extra drahé, šlo o šestnáctiminutový let kolem Manhattanu a sochy Svobody. V New Yorku jsem pobýval už v roce 2010 měsíc na škole, takže mám k tomu městu vztah a mám ho rád.

Jaká další místa jste si oblíbil?

Celkově rád cestuju. Jako první mě napadne Chorvatsko, kam jsem jezdil od malička s rodinou. To je taková moje srdcovka. Hodně mě okouzlil Mauricius a Reunion, to jsou nádherné ostrovy. Vzpomínám také na Indonésii a Filipíny. Ale rád se vydám i do Řecka, do Itálie, vlastně kamkoliv, když je čas a finance.

Písnička Skvělej den působí hodně optimisticky. Kde berete to nadšení?

Předtím jsem měl takovou melancholickou, hlubokou skladbu Andělé a démoni o depresích a horších stavech, tak jsem si řekl, že zkusím něco pozitivnějšího. Chtěl jsem změnu.

Nepřipadáte mi jako jednoznačně vysmátý člověk, spíše melancholický…

Asi jo, jsem sangvinik-melancholik, záleží na momentálním rozpoložení.

Taky jsem si vzpomněl na vaši písničku Terapeut. Byl jste na opravdové terapii?

Ano, od té doby, co mi odešli rodiče, chodím si ke své terapeutce čas od času popovídat.

Většina vašich písniček je o lásce. Píše se vám dobře, když se děje nějaké drama jako rozchody, nebo spíš když je klídek?

Vztahové songy přicházejí spíš tehdy, když mám v životě nějakou propast, nebo, jak říkáte, drama. Buď je to hodně špatné, nebo hodně hezké. Když jsem nakoplý životem, žážitkama, láskou, napíšu něco láskyplného, pozitivního, a pak zase naopak.

Foto: Petr Horník , Právo Pavel Callta

Jsou období, kdy se to píše samo, a období, kdy půl roku nepřijde nic?

Určitě, ale musím zaťukat, že to mám spíš průběžné. Skládám si takzvaně do šuplíku. Pak různě doskládávám, brousím texty, měním hudbu. Ale že bych půl roku neudělal nic, to ne.

Dá se v popové písničce o lásce něco nového říct?

Myslím, že ano. Před pár dny jsem napsal nový song Vrásky z lásky. Je o tom, že si dva něco vzájemně vyčítají, hlavně holka vyčítá klukovi, ale stejně je k sobě táhne láska.

Dá se vymyslet něco, co člověka chytne, je to o fantazii. Samozřejmě, někdy to neodhadnete. Můžete si myslet, že máte super nápad, super klip, a pak zjistíte, že moc lidí neosloví. Hit se nedá predikovat. Ale snažím se přemýšlet tak, aby to nebylo klišé a bylo to autentické.

Jaký je váš osobně nejoblíbenější hit?

Asi song Součást, podle kterého se jmenuje druhé album. Ten mám hodně rád. Pak ty starší věci, které dodnes mají rádi moji posluchači, jako je třeba Tak promiň, Zrzka nebo Píšem si svůj sen.

Slyšel jsem, že jste byl nedávno na Ukrajině. O co šlo?

Vzal jsem s kamarádem kapelní dodávku, vybrali jsme zásoby, jídlo, hygienické prostředky, obvazy, léky a tak dále. Vyrazili jsme do Ubly, na hranice s Ukrajinou. Myslel jsem, že tam budeme pomáhat a zdržíme se, ale oni nás hned po příjezdu poprosili, jestli bychom mohli vzít osmičlennou rodinu z Ubly do Berlína. Tak jsem si řekl, že to dáme. Snědli jsme polévku a vydali se na cestu. S kamarádem Mickem jsem se střídal v řízení. Byl to emotivní zážitek, vyprávěli nám, jak tam bombardujou jejich města, bylo to smutné a silné.

Jak trávíte prázdniny?

Máme hodně koncertů a dodělávám jeden singl. S bráchou připravujeme společný projekt, nápad na výrobek. Ještě o tom nemůžu moc mluvit, ale týká se to jídla a rádi bychom představili první dva produkty v září, tak uvidíme. A když vyjde čas, chtěl bych alespoň na chvíli k moři.

Pavel Callta: Láska je klíčové téma nejen pro umělce, ale pro každého